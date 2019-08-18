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حبس 3 طلاب لحيازتهم 110 تذاكر هيروين فى المنوفية

الأحد، 18 أغسطس 2019 09:23 م
حبس 3 طلاب لحيازتهم 110 تذاكر هيروين فى المنوفية هيروين
المنوفية محمد فتحى

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قرر رامى حشيش، وكيل نيابة بندر شبين الكوم، تحت إشراف المستشار شريف الشوربجى، مدير النيابة، حبس 3 طلاب ضبطوا بحوزتهم 110 تذاكر هيروين، وسلاح نارى، و 1000 تذكرة هيروين وسيارة ملاكى، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، حيث تقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد محمود الطباخ، رئيس المباحث الجنائية، من ضبط كل من (مصطفى.س.م.)، 29 عاما طالب، و (عمرو .ع .ر)، 29 عاما طالب، و (إبراهيم .خ.ر)، 21 عاما طالب، وبحوزتهم 110 تذكرة هيروين، وسلاح نارى، وإسطوانة هيروين كاملة، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


المنوفيه

امن المنوفيه

شبين الكوم

هيروين

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