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حبس مسجل خطر تعدى على عاطل بسلاح أبيض فى السلام

الأحد، 18 أغسطس 2019 01:19 م
حبس مسجل خطر تعدى على عاطل بسلاح أبيض فى السلام مشاجرة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على عاطل بسلاح أبيض لخلافات نشبت بينهما بمنطقة السلام. 
 
وكشفت التحقيقات أن المتهم هو "عثمان. م"، مسجل، فى قضايا سرقة، واعترف المتهم بتعديه بالسلاح الأبيض على "محمود. و"، عاطل، بعد خلافات نشبت بينهما على أحد المقاهى بمدينة السلام. 
 
وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام مسجل، بالتعدى على عاطل بسلاح أبيض، لخلافات نشبت بينهما على أحد المقاهى بالسلام، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبسؤاله اعترف بتعديه بالسلاح الأبيض على عاطل، لخلافات نشبت بينهما، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

مشاجرة

نيابة السلام

سلاح ابيض

قسم السلام

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