حبس مسجل خطر "بلطجة" بعد الاعتداء على زوجته وحرق منزلها بالسلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس "مسجل خطر" بلطجة"، لاتهامه بالتعدى بالضرب على زوجته، "مسجلة مخدرات"، وإشعال النيران بالشقة محل سكنهما، لخلافات بينهما فى السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا بنشوب حريق بشقة كائنة بأحد البلوكات بمساكن المحمودية دائرة القسم، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين عاطل مقيم بمحل البلاغ "سبق اتهامه فى قضيتين أخرهما قضية بلطجة"، وبين زوجته ربة منزل - مقيمة بذات العنوان "سبق اتهامها فى قضية مخدرات"، مصابة بكدمات بالوجه والرأس، بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانية بالضرب محدثاً إصابتها.

عقب ذلك أحضر كمية من سائل البنزين وسكبها داخل الشقة سكنهما، وأضرم النيران بها، ما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل (دون إصابات)، تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

عقب تقنين الإجراءات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.