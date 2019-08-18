حبس المتهمين بحرق محامى أبوكبير لتدخله لفض مشاجرة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة أبو كبير العامة، بمعرفة محمود عبدالحميد، ورئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس المتهمين فى واقعة حرق محامى بمدينة أبوكبير وإحداث إصابات له بحروق من الدرجات الثالثة والرابعة بالذراع الأيسر ومناطق من الصدر والساق، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة " ناجى م" 45 سنة محامى مقيم قرية طوخ، تتهم فيه 3 من جيرانه وهما "على ال" طبيب بيطرى وشقيقه" عبده" وزوجة أحدهما بالتسبب فى إحداث إصابته عن طريق سكب البنزين عليه وإشعال النيران به.

وأفاد شهود عيان، نشوب مشادة كلامية بين "على ال" ومواطن يدعي "أحمد" بسبب خلافات مالية قام على إثرها "علي" وشقيقه وزوجته وزوجة شقيقه بالتعدى على "أحمد" وأثناء ذلك تدخل المحامى لفض المشاجرة وإنقاذ الشاب منهم فقاموا بسكب البنزين عليه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، والذين أشاروا إلى أنهم لم يقصدوا حرق المجنى عليه، وأنه تدخل لفض مشاجرة بين المتهمين وأحد المواطنين فتم إصابته بالخطأ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات ووجهت لهم تهمة الشروع فى القتل.

ومن جانبه، وجه عادل عفيفي، عضو مجلس النقابة العامة لمحامين مصر، للقيادات الأمنية لسرعة ضبط الجناة، فى استجابة سريعة لاسترداد حق المحامي.