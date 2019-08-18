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تعرف على عدد المقبوض عليهم فى القسم الهندى من كشمير بعد إلغاء الحكم الذاتى

الأحد، 18 أغسطس 2019 05:25 م
تعرف على عدد المقبوض عليهم فى القسم الهندى من كشمير بعد إلغاء الحكم الذاتى الأوضاع فى كشمير
وكالات

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ذكرت مصادر حكومية هندية ، اليوم،  الأحد، أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في القسم الهندي من كشمير، بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة قبل أسبوعين، يصل 4000 شخص على الأقل .

وذكر قاض طلب عدم الكشف عن هويته ، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن 4000 شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل، والذي يسمح للسلطات بالقبض على أى شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة.

وأضاف "تم نقل معظمهم جوا خارج كشمير لأن السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم"، مشيرا إلى أنه استخدم هاتفا يعمل بالأقمار الاصطناعية مخصصا له لجمع هذه الأرقام من زملائه في أرجاء المنطقة التي قطعت السلطات عنها الاتصالات.

ورفضت السلطات مرارا تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من 100مسؤول محلي وناشط وأكاديمي في الأيام القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي.

وذكرت السلطات، أنه تم القيام بـ"اعتقالات وقائية قليلة"، لتجنب "انتهاك السلم" في المنطقة التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكم الهندي منذ ثلاثة عقود.

وكان المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير ، روهيت كانسال، صرح في وقت سابق أنه "لا يوجد رقم مركزي" للعدد الإجمالي للمعتقلين.

وذكر ضابط في الشرطة أنه "تم اخضاع نحو 6000 شخص للفحص الطبي في عدد من المناطق في سريناجار بعد اعتقالهم"، وأضاف "تم إرسالهم أولا إلى سجن مركزي في سريناجار،  وبعد ذلك تم نقلهم جوا إلى خارج المنطقة في طائرات عسكرية".

وذكر مسؤول أمني آخر أن "الآلاف سجنوا" إلا أن العدد لا يشمل سكانا آخرين لم يتم تسجيل احتجازهم في مراكز الشرطة.

تأتي هذه التطورات متزامنة مع إصابة ثمانية أشخاص بجروح خلال تظاهرات في سريناجار، فيما أعادت السلطات فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات.

وكانت السلطات بصدد تخفيف تدريجيّ لهذا الإغلاق الكبير على الحركة والاتصالات.

لكنّ اندلاع اشتباكات في عشرات الاماكن في سريناجار أمس أعاد فرض القيود مجدّدا في بعض المناطق، على ما ذكرت وكالة "برس تراست او انديا" نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، ونفت السلطات سابقا أو قللت من التقارير بحدوث أية أعمال عنف، وأكدت أن الهدوء يسود معظم مناطق وادي كشمير الذي تسكنه غالبية من المسلمين.

وأبلغ المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير في وقت متأخر من مساء السبت أنّ ثمانية اشخاص اصيبوا في اشتباكات دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأفاد مسؤول حكومي كبير، أنّ المزيد من الخطوط الهاتفية ستعود للعمل في شكل طبيعي "بحلول المساء"، والعمل سيعود في المدارس في بعض المناطق الاثنين.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف انديا"، أنّ السلطات قطعت خدمة الإنترنت في مدينة جامو، ذات الغالبية الهندوسية، وحذّرت السكان من توزيع رسائل او فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها مفبركة.


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