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تعرف على امتيازات الملتحقين بأكاديمية الشرطة من خريجى الجامعات

الأحد، 18 أغسطس 2019 01:00 ص
تعرف على امتيازات الملتحقين بأكاديمية الشرطة من خريجى الجامعات طلاب كلية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يحصل خريجي الجامعات الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة على العديد من الامتيازات عقب تخرجهم، أبرزها منحهم مكافأة توازي "الراتب" المقرر للمؤهل الحاصلين عليه طوال مدة دراستهم بأكاديمية الشرطة، ويمنح الخريج عقب ذلك شهادة الدبلوم في مواد الشرطة عقب تخرجه، ويمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة، وأهمها الرعاية الصحية بمستشفيات الشرطة، والرعاية الرياضية بالاشتراك في نوادي الشرطة، والرعاية الاجتماعية في "المصايف والحج والرحلات"، والرعاية الثقافية المتمثلة في السماح له بالدراسات العليا والبعثات.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس، فيما تم فتح القبول للحاصلين على المؤهلات العليا منذ 29 يوليو الماضي.


كلية الشرطة

تقديم كلية الشرطة

كيفية التقديم لكلية الشرطة

التقديم لكلية الشرطة

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