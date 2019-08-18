تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم

كتب محمد السيد

تحتفل مصر، اليوم الأحد، بـ"عيد العلم" والذى سيقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة.



ومن المقرر أن يجرى خلال الاحتفال الذى سيقام بمركز المنارة، تكريم عدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والذين ساهموا بالأبحاث التى قاموا بها فى خدمة المجتمع وأهداف التنمية فى مصر.



ويرصد "اليوم السابع" أبرز معلومات عن عيد العلم كالآتى: