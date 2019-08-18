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تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:15 ص
تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم الرئيس السيسى فى عيد العلم - صورة أرشيفية
كتب محمد السيد

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تحتفل مصر، اليوم الأحد، بـ"عيد العلم" والذى سيقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يجرى خلال الاحتفال الذى سيقام بمركز المنارة، تكريم عدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والذين ساهموا بالأبحاث التى قاموا بها فى خدمة المجتمع وأهداف التنمية فى مصر.
 

ويرصد "اليوم السابع" أبرز معلومات عن عيد العلم كالآتى:

  1. عيد العلم فى مصر يحتفل به فى 17 أغسطس منذ عام 1944.
  2. فى عام 1958 غير الزعيم الراحل جمال عبد الناصر موعد عيد العلم إلى 21 ديسمبر وهو تاريخ افتتاح جامعة القاهرة فى عام 1908.
  3. كرم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كوكب الشرق أم كلثوم و الموسيقار محمد عبد الوهاب عام 1965.
  4. أول المحتفى بهم فى عيد العلم طه حسين فى عام 1958 ثم عباس العقاد 1959 ثم توفيق الحكيم 1960.
  5. فى عام 2014 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة القومية نحو بناء مجتمع مصر يتعلم ويفكر ويبتكر وهى المبادرة التى كان الرئيس قد كلف المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى  بإعدادها والتى تستهدف توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصرى.

الرئيس السيسى

عيد العلم

العلماء

جوائز الدولة

اخبار

اليوم السابع بلس

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