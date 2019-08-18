تجديد حبس "مسجل" بتهمة حيازة كيلو هيروين وسلاح نارى بالسلام

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعاراضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس "مسجل" لاتهامه بحيازة ما يقرب من كيلو مخدر الهيروين، وسلاح نارى بالسلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط، عاطل، 34 عامًا، سبق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية "مخدرات"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملكه، ومعه "750 جرام هيروين، فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقتين من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول".

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف للاتصال بعملائه، والدراجة البخارية لتسهيل تنقلاته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.