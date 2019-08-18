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تجديد حبس متهم بالاستيلاء على مليون جنيه من المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الأحد، 18 أغسطس 2019 10:30 م
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على مليون جنيه من المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج أموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم  بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، إلا أنه لم يف بما وعد.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية، وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عبر شبكة الإنترنت.

 

 

 


تجديد حبس

النصب والاستيلاء

توظيف الاموال

تسفير المواطني

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