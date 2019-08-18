تجديد حبس عامل قتل طفلا لسرقة "توك توك" فى كرداسة 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عامل متهم بقتل طفل بمنطقة كرداسة، والاستيلاء على الـ"توك توك" الخاص به 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بالعثور على جثة الطفل المختفي بمنطقة أبو رواش، منذ ما يقرب من أسبوعين، ملقاة بإحدى الترع بكرداسة، وأفادت التحريات أن المجني عليه استدرجه مجهول أثناء عمله بالتوك توك، بحجة توصيله، واستولى على التوك توك وأنهى حياته .

وأضاف المتهم، أنه ارتكب الجريمة للاستيلاء على التوك توك، تمهيدا لبيعه، وأرشد عن مكان إخفائه بمنطقة المعتمدية، وتم استعادته، كما أرشد المتهم عن مكان تخلصه من جثة الطفل البالغ من العمر 12 عاما، حيث اصطحبه رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وانتشالها ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.

تبين أن الجثة للطفل المختفي أحمد خالد، الذي أبلغ والده عن تغيبه منذ ما يقارب أسبوعين، وأفادت التحريات أن الطفل أثناء عمله بالتوك توك، استدرجه عاطل بواسطة ربة منزل، لتوصيلها ثم قتله واستولى على التوك توك .