تجديد حبس عامل قتل طفلا لسرقة "توك توك" فى كرداسة 15 يومًا

وأضاف المتهم، أنه ارتكب الجريمة للاستيلاء على التوك توك، تمهيدا لبيعه، وأرشد عن مكان إخفائه بمنطقة المعتمدية، وتم استعادته، كما أرشد المتهم عن مكان تخلصه من جثة الطفل البالغ من العمر 12 عاما، حيث اصطحبه رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وانتشالها ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.
تبين أن الجثة للطفل المختفي أحمد خالد، الذي أبلغ والده عن تغيبه منذ ما يقارب أسبوعين، وأفادت التحريات أن الطفل أثناء عمله بالتوك توك، استدرجه عاطل بواسطة ربة منزل، لتوصيلها ثم قتله واستولى على التوك توك .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة