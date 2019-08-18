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تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تجارة الاستروكس بالمطرية

الأحد، 18 أغسطس 2019 09:00 م
تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تجارة الاستروكس بالمطرية مخدر الاستروكس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطل " مسجل خطر " 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لإتهامه فى إتجار مخدر الاستروكس، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 300 جرام من مخدر الاستروكس فى منطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 3000 جنيه، وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

 


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مخدر الاستروكس

حبس عاطل

قسم المطرية

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