تجديد حبس المتهم بقتل ابنتيه بسبب خلافات أسرية فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات جنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل ابنتيه فى الحوامدية بسبب خلافات أسرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات موسعة حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان وجيران المتهم والمجنى عليهما، وأفراد عائلتهما، للوقوف على طبيعة الخلاف الذي دفع الأب لقتل الفتاتين.

ويواصل رجال المعمل الجنائي فحص الأدلة التى تم جمعها من موقع الحادث لتحليلها، وكتابة تقرير وافً عنها، فضلا عن فحص أداة الجريمة، وتقديم تقرير وافً للنيابة العامة حول ما أسفرت عنه نتائج الفحص.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثتين لفتاتين بالحوامدية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، تبين للمقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونه الرائد عبد العزيز فرحات، أن والد الضحيتين وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية.