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تأجيل محاكمة 3 متهمين بالاتجار فى البشر لـ16 سبتمبر

الأحد، 18 أغسطس 2019 08:18 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بالاتجار فى البشر لـ16 سبتمبر محكمة-أرشيفية
كتب أحمدحسنى

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أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، محاكمة 3 متهمين بتأسيس وتنظيم جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر، لجلسة 16 سبتمبر المقبل للاطلاع.

وشملت قائمة المتهمين كلاً من "محمد. س"41 عامًا، و"هناء. م"، 35 عامًا، ربة منزل، و"هند. ج". عقدت الجلسة بعضوية المستشارين، محمد أحمد الجندى، وسكارتارية محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف.

وأسندت النيابة العامة، فى القضية رقم 105 لسنة 2018 جنايات الشروق، المقيدة برقم 1567، لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة، للمتهمين من الأول حتى الثالثة، وأسسوا ونظموا أدوار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة، بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر بأن قامت المتهمة الثالثة، بتسليم 6 أطفال لكل من المتهمين الأول والثانية، تمهيدًا لتعامل فى هؤلاء الاطفال بالبيع والعرض، وقد كان ذلك بقصد الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية؛ وذلك بالحصول على مبالغ مالية لقاء بيع هؤلاء الأطفال، وقامت المتهمة الثالثة بإخفاء معالم الجريمة؛ بأن اختلست المحاضر وبعض الأوراق من مكان الواقعة على النحو المبين فى التحقيقات.

ونسبت النيابة لجميع المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية، لأحدى شركات المساهمة" مستشفى فراج"، وهى إخطارات ولادة، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهمين من الأول للثالثة بإمداد المتهم الرابع، وهو الموظف المختص بإصدار إخطارات الولادة ببيانات المتهمين الأول والثانية، والتى دونها خلافا للحقيقة بإخطارات الولادة، فقام بضبط المحرر على هذا الأساس، وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين فى تحقيقات النيابة.


الاتجار بالبشر

جنايات الجيزة

تهجير الشباب

اخبار الحوادث

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