بلاش تبوظيه.. اعرفي إزاي تهتمي بشعر طفلك

كتبت نهير عبد النبى

العناية بشعر الأطفال من الأمور المهمة التى يجب أن تعتنى بها الأمهات وذلك لوقاية الأطفال من الالتهابات والحشرات وتساقط الشعر، لذلك يقدم "اليوم السابع" بعض النصائح للحفاظ على صحة شعر الطفل وفقا لما ذكره موقع firstcry وهى:

1:ينصح بالاهتمام بغسل الشعر بالشامبو المناسب للأطفال ويكون خاليا من المواد الكيميائية.



طفل

2: تمشيط شعر الطفل بعناية ورفق ويكون بمشط ذي أسنان واسعة حتى لا يسبب تلف الشعر.

3:استخدام كريم شعر مناسب للطفل ليساعد على ترطيبه وتمشيطه بسهولة.

4:حماية الطفل من العدوى والحشرات وخصوصًا أثناء وجوده فى المدرسة وانتشار العدوى بين الأطفال، وذلك من خلال تجنب الجلوس والاحتكاك المباشر مع الأطفال مع فحص فروة الرأس يوميًا.



شعر الاطفال

5:من الممكن استخدام بعض الزيوت الطبيعية التى تعمل على ترطيب الشعر وحمايته من التساقط والتلف ومنها زيت "الزيتون، الجرجير، جوز الهند، اللوز".

6: الاهتمام بتغذية الطفل وتناول الخضراوات والفواكه الصحية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز نمو الشعر وتحميه من التلف والتساقط.