باكستان: مقتل 5 أشخاص بينهم زعيم قبلى وإصابة 6 آخرين فى انفجار سيارة

إسلام آباد أ ش أ

أعلنت الشرطة الباكستانية، مقتل زعيم قبلى موالى للحكومة فى انفجار قنبلة زرعت فى سيارته شمال غربى البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية.

وأضافت الشرطة الباكستانية - فى بيان - أن الانفجار أسفر كذلك عن مقتل أربعة أشخاص آخرين وإصابة ستة أثناء تحركهم فى المنطقة.. حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد.

من جانبها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم .. يشار إلى أن المنطقة الحدودية الجبلية كانت معقلًا لطالبان والقاعدة وغيرهما من الجماعات المسلحة وطردت باكستان المسلحين من المنطقة عبر سلسلة من العمليات العسكرية، التى نفذتها خلال السنوات الأخيرة، لكن المنطقة لا تزال تشهد هجمات متقطعة.