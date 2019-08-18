الرئيسية حوادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف وإصابة سائقها الأحد، 18 أغسطس 2019 12:34 ص إسعاف - أرشيفية بنى سويف هانى فتحى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب شخص مساء السبت فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من مصنع العريش للأسمنت شمال مدينة بنى سويف . واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى برئاسة الدكتور طارق ادريس مدير إدارة المستشفى محمد . ا .ا 70 سنة ومقيم محافظة الإسكندرية مصاب بجرح قطعي بالرأس وجروح وسحجات بالجسم وتم تقديم العلاج اللازم له . بنى سويف مستشفى بنى سويف النموذجى انقلاب سيارة الطريق الصحراوى الشرقى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد السبت، 17 أغسطس 2019 11:54 م إصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة السبت، 17 أغسطس 2019 06:31 م إصابة شخص نتيجة انقلاب سيارة ملاكى فى الإسماعيلية السبت، 17 أغسطس 2019 04:27 م مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة ببحر البقر جنوب بورسعيد السبت، 17 أغسطس 2019 04:19 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اليوم.. عودة حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والمنوفية والإسماعيلية تعرف على أهداف قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة للبرلمان التعليم العالى: اليوم آخر فرصة لتنسيق الشهادات المعادلة العربية تعرف على أبرز 5 معلومات عن "عيد العلم" الذى تحتفل به مصر اليوم استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس التعليم العالى: الضبطية القضائية تغلق 176 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن الممثل الأيسلندى "ذا ماونتن" داخل سيارة "متر × متر" بيراميدز يُطيح بالأهلي خارج كأس مصر شاهد.. طرد أيمن أشرف بعد 70 دقيقة من مواجهة الأهلى وبيراميدز انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج ضعاف السمع بالدقهلية أول سبتمبر فيديو.. ايريك تراورى يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام الأهلى بعد رصد "اليوم السابع" لفضائح قنوات الإخوان.. الشرق تعلن تجديد محتواها.. توقعات بصعود مؤشر سرقة "الأفلام والمسرحيات" واستمرار المكالمات الفاضحة لمقدمى البرامج.. وأيمن نور يرفع شعار "لمعونى لازعلكوا" المزيد من Trending Plus
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