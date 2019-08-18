انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف وإصابة سائقها

بنى سويف هانى فتحى

أصيب شخص مساء السبت فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من مصنع العريش للأسمنت شمال مدينة بنى سويف .

واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى برئاسة الدكتور طارق ادريس مدير إدارة المستشفى محمد . ا .ا 70 سنة ومقيم محافظة الإسكندرية مصاب بجرح قطعي بالرأس وجروح وسحجات بالجسم وتم تقديم العلاج اللازم له .