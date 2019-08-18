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انتهاء امتحان الفيزياء للعلمى والجغرافيا للأدبى بالدور الثانى للثانوية الأزهرية

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:57 ص
انتهاء امتحان الفيزياء للعلمى والجغرافيا للأدبى بالدور الثانى للثانوية الأزهرية الثانوية الازهرية
كتب لؤى على

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انهى طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية  فى ثانى أيام امتحاناتهم اليوم الاحد، اللجنة الأولى، والتى بدأت فى تمام التاسعة صباحا،وانتهت فى الثانية عشر ظهرا، حيث أدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة الجغرافيا، وطلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الفيزياء ،كما سيؤدى طلاب القسم الأدبى فى اللجنة الثانية امتحان مادة الانشاء ،والقسم العلمى امتحان البلاغة .
 
 
نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116، من طلاب القسم الأدبى 46 ألفًا و685 طالبًا وطالبة، أما القسم العلمى فيبلغ عددهم 11421، وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمى فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعهم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا.

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

الدور الثانى للثانوية

الثانوية الازهرية

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