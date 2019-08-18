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النيابة تطلب التحريات حول سرقة منزل دبلوماسى سابق فى 6 أكتوبر

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:18 م
النيابة تطلب التحريات حول سرقة منزل دبلوماسى سابق فى 6 أكتوبر سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحقيقاتها للتوصل لهوية الجناة المتهمين بسرقة منزل قنصل مصر العام الأسبق بفرانكفورت، حيث طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، فضلًا عن تقرير خبراء الأدلة الجنائية، الذين تولوا رفع البصمات والأدلة من موقع الحادث.

استمعت النيابة العامة لأقوال السفيرة "إيمان.م" قنصل مصر العام الأسبق بفرانكفورت، والتى أدلت بأوصاف تفصيلية عن المشغولات الذهبية، وباقى المسروقات التى استولى عليها المتهمين، فضلًا عن أقوال ابنها محرر البلاغ.

وكشفت تحقيقات النيابة فى البلاغ الذى حمل رقم 7326 جنح 2019، والذى حرره ابن السفيرة "إيمان.م"، أنه فوجئ عقب دخوله المنزل بوجود بعثرة بمحتويات غرفة نوم والدته، ووجود آثار أقدام رملية، واختفاء مشغولات ذهبية خاصة بوالدته وشقيقته، اللتان كانتا فى رحلة صيفية خارج المنزل.

وتابع أن المتهمين تسللوا إلى غرفة والدته عبر المنزل المجاور تحت الإنشاء، وأنه لا توجد كاميرات مراقبة داخل المنزل، نظرًا لأنهم انتقلوا حديثًا للإقامة فيه، ولم ينتهوا من إجراءات التأمين.

انتقل على الفور القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة وأجروا معاينة لموقع الحادث، واستمعوا لأقول المجنى عليهما، وشهود العيان حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.


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