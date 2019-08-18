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النيابة تحقق مع عاطل لتحرشه بفتاة لفظيا وجسديا بالتجمع

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:43 م
النيابة تحقق مع عاطل لتحرشه بفتاة لفظيا وجسديا بالتجمع جريمة التحرش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع عاطل، لتحرشه بفتاة بأحد شوارع منطقة التجمع الخامس.
 
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم هو "ع. م"، عاطل، تحرش بفتاة لفظيا وجسديا بأحد شوارع منطقة التجمع الخامس. 
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من "أ. م" موظف، يتهم فيه "ع. م" عاطل، بالتحرش بابنته لفظيا وجسديا، أثناء سيرها بأحد الشوارع القريبة من محل مسكنهم، بمنطقة التجمع الخامس.
 
بإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهم وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه، ونفى تحرشه بالفتاة ومعرفته بها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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نيابة القاهرة الجديدة

التحرش بالفتيات

قسم التجمع الخامس

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