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النيابة تحقق فى سرقة فيلا الإعلامية "إيمان الحصرى" وتطلب تحريات المباحث

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:30 م
النيابة تحقق فى سرقة فيلا الإعلامية "إيمان الحصرى" وتطلب تحريات المباحث إيمان الحصرى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تحقيق النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر فى واقعة تعرض فيلا الإعلامية إيمان الحصرى للسرقة على يد مجهول، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

فيما يجرى رجال مباحث الجيزة تحرياتهم، فى واقعة سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه، وهاتف محمول من فيلا الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد بتعرض فيلا الإعلامية إيمان الحصرى للسرقة على يد مجهول.

وأشارت التحريات الأولية للرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ومعاونه النقيب محمود خميس علي، أن خادمة تحمل جنسية دولة إفريقية وراء ارتكاب الواقعة، بتحريض من عامل.

تمكن رجال المباحث من ضبط المشتبه بهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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