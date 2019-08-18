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النقل تعلن التشغيل التجريبى لبرج إشارات الروضة بخط قطارات الصعيد بعد تطويره

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:14 ص
النقل تعلن التشغيل التجريبى لبرج إشارات الروضة بخط قطارات الصعيد بعد تطويره تطوير نظم الإشارات بمزلقانات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أعلنت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية التشغيل التجريبى لبرج إشارات الروضة بخط الصعيد وتشغيل قطاع الروضة بمسافة 20km حيث تم الربط مع برج أبو قرقاص وتشغيل التقاطر بين البرجين والذى يشمل برج رئيسى و2 برج ثانوى و5 مزلقانات و14موتور تحويله و7سيمافور كهربائى و95 تراك كهربى وذلك ضمن مشروع كهربة اشارات خط بنى سويف - اسيوط بطول 250 km ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / أسوان لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

وأشارت الوزارة فى بيان اليوم، إلى أنه بتشغيل برج الروضة يكون قدم تم تشغيل أبراج أبوقرقاص و مغاغة و الروضة على أن يتوالى ادخال الأبراج الاخرى تباعا حيث يجرى حاليا العمل فى 6أبراج رئيسية(ببا-بنى مزار-مطاي- المنيا- ملوى - يروط) ضمن المشروع الذى يشمل 15 برج اشارات رئيسى EIS وعدد 24 برج اشارات فرعى SER وعدد 86 مزلقان سيتم تطويرها لتعمل أوتوماتيكيا.

وأضافت الوزارة أن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكى الحالى بنظام إليكترونى حديث (EIS )، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، وأن مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع سيكون بمعدلات أمان عالية وسيؤدى النظام الجديد إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة، كما أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

 

 
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السكة الحديد

قطارات الصعيد

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تطوير نظم اشارات السكة الحديد

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