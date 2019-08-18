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الناقلة جريس1 تغير اسمها إلى أدريان داريا1 وترفع العلم الإيرانى

الأحد، 18 أغسطس 2019 01:50 م
الناقلة جريس1 تغير اسمها إلى أدريان داريا1 وترفع العلم الإيرانى الناقلة الإيرانية

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أظهرت لقطات صورتها رويترز للناقلة الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق اليوم الأحد، أنها رفعت العلم الإيرانى وأصبحت تحمل اسما جديدا على جانبها.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة فى جبل طارق فى يوليو.

وأظهرت لقطات مصورة وصور فوتوغرافية الناقلة وهى ترفع العلم الإيرانى وعلى هيكلها اسمها الجديد (أدريان داريا1) بعد أن أزالت اسمها السابق (جريس1). لكن مرساة الناقلة لا تزال بالمياه.

وكانت جريس1 ترفع علم بنما فى الأصل لكن سلطات الملاحة البحرية فى تلك الدولة قالت فى يوليو إنها رفعت السفينة من سجلاتها بعد تحذير أشار إلى أنها تشارك فى أنشطة تمويل للإرهاب أو مرتبطة بها.

ورفعت سلطات جبل طارق أمر احتجاز الناقلة يوم الخميس لكن الغموض يلف مصيرها مجددا بعد أن قامت الولايات المتحدة بتحركات قانونية أخيرة للإبقاء عليها محتجزة.

 


جريس 1

ناقلة نفط

ايران

جبل طارق

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