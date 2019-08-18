المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتجارة الهيروين فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات، لعاطل بتهمة تجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة المطرية، وحيازة أسلحة بيضاء.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم " فتحى.م " 34 سنه عاطل ومسجل خطر، بإتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع مخدر الهيروين، حيث ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل القيام بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم المطرية، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزتهما 600 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 2000 الف جنيه، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.