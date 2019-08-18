المشدد 5 سنوات لعاطلين لسرقة المواطنين بالإكراه فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة سيارة أجرة " مايكروباص " فى المرج ، بالإكراه .

وأسندت النيابة لكل من المتهمان " عمرو.أ " عاطل، و "خالد.م " عاطل، تهمة تكوين فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص فى السرقه بالإكراه، وذلك عقب إلقاء القبض عليهما لسرقتهما سيارة أجرة من قائدها "مايكروباص" على مصطفى على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة سلاح أبيض.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من المجني عليه يفيد فيه بسرقته، وأدلي بأوصاف المتهمين، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء الواقعة وعقب القبض عليهما اعترفا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، التى قضت بالسجن المشدد 5 سنوات .