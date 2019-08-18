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المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى الجيزة

الأحد، 18 أغسطس 2019 07:48 م
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى الجيزة محكمة-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات الجيزة و المنعقدة بالعباسية، اليوم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالسرقة بالاكراه بالجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم " رامى.أ  -  37 سنه " بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولة هروبه مستقلا دراجة بخارية، وذلك عقب قيامه بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من فتاة بالإكراه فى منطقة الجيزة، بعد أن استغل مرور المجنى عليها فى أحد شوارع  الخالية  من الماره، فى وقت متأخر من الليل عقب عودتها من عملها، وقام بإشهار سلاح ناري كان بحوزته " فرد خرطوش "، مهددا الضحية لإجبارها على إعطائه متعلقاتها الشخصية، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الجيزة، لتفادي الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيثة  فتاة فى العقد الثالث من العمر تدعى " وفاء.م " فى حالة ذغر، وبسؤاله عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخص مجهول، وفرا هاربا.

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة معهم، من ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزته المسروقات، تم اقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم أتخذ من دائرة القسم مكانا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة، وعقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.


السجن المشدد

سرقه بالاكراه

سلاح نارى

مسجل خطر

قسم الجيزة

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