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القبض على عاطل بحوزته 250 جرام هيروين فى المنوفية

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:53 م
القبض على عاطل بحوزته 250 جرام هيروين فى المنوفية هيروين - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بالاشتراك مع مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية من ضبط عاطل وبحوزته 250 جرام هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن العقيد تامر الزهار مدير مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، برئاسة الرائد محمد عبد الله رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط رامى .ا.ف 32 عاما عاطل وبحوزته 250 جرام هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


المنوفيه

امن المنوفيه

مركز اشمون

هيروين

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