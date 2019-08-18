القبض على عاطل بحوزته 250 جرام هيروين فى المنوفية

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن العقيد تامر الزهار مدير مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، برئاسة الرائد محمد عبد الله رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط رامى .ا.ف 32 عاما عاطل وبحوزته 250 جرام هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.