الصين تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها لتسهيل إجراءات المستثمرين

دعا وانج ون بين سفير الصين لدى تونس، إلى مراجعة الدولة تشريعاتها لتسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب.

وناقش الدبلوماسى الصينى، عبد الفتاح مورو رئيس مجلس ممثلى الشعب بالإنابة، الاستثمارات التى تنوى الصين إطلاقها فى بلدنا، وفقًا لشبكة "جلوبال نت" التونسية.

كما دعا إلى شراكة إستراتيجية بين شعبى الصين وتونس، مشيرًا إلى أن إنشاء مجموعة صداقة صينية أفريقية، سيساعد على تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك بينه وأفريقيا.

وأكد عبد الفتاح مورو، عمق وعمر العلاقات الثنائية، والحاجة إلى العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية، ورحب بدعم من المملكة الوسطى لتونس لاستكمال العملية الديمقراطية