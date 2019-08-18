الشرطة الأمريكية تعتقل 18 شخصا فى مظاهرات نظمها اليمين المتطرف

وكالات الأنباء

أعلنت شرطة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية عن اعتقال 18 شخصا، خلال مظاهرات لأنصار اليمين المتطرف وأخرى مضادة للفاشية يوم أمس السبت-وفقا لسكاى نيوز.

وكانت جمعيات يمينية متطرفة قد دعت أنصارها للتظاهر السبت، احتجاجا على اعتقال 6 من المنتمين لها.

من جهتها، دعت الحركات المناهضة للفاشية المعروفة بتسميتها العامة "أنتيفا"، إلى مواجهة اليمينيين خلال مسيرتهم.

والمدهش أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن على موقع "تويتر"، أنه يتابع الأوضاع في بورتلاند عن كثب، ويدرس إدراج "أنتيفا" المناهضة للفاشية على قائمة المنظمات الإرهابية.