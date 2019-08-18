السيسي مهنئا منتخب ناشئى اليد ببطولة العالم: نموذج للعزيمة والإصرار

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطنى لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء البطولى الرجولى لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفنى، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.
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بواسطة:
محمد ناجى
تحيا مصر
تحية تقدير واعتزاز برجال مصر الأبطال انجاز تاريخى بكل المقاييس..بطولة العالم لليد للناشئين إنجاز غير مسبوق..مبروك لمصر وينبغي أن يقام احتفال فخم يليق بهذا الانجاز وان يتم مكافأة هؤلاء الأبطال مكافأة تتناسب مع قيمة الانجاز التاريخى...وتحيا مصر ودايما يارب للامام