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السيسي مهنئا منتخب ناشئى اليد ببطولة العالم: نموذج للعزيمة والإصرار

الأحد، 18 أغسطس 2019 07:39 م
السيسي مهنئا منتخب ناشئى اليد ببطولة العالم: نموذج للعزيمة والإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطنى لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء البطولى الرجولى لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفنى، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.

 

 

 


السيسي

منتخب الشباب

بطولة العامة

منتخب ناشئي اليد

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد ناجى

تحيا مصر

تحية تقدير واعتزاز برجال مصر الأبطال انجاز تاريخى بكل المقاييس..بطولة العالم لليد للناشئين إنجاز غير مسبوق..مبروك لمصر وينبغي أن يقام احتفال فخم يليق بهذا الانجاز وان يتم مكافأة هؤلاء الأبطال مكافأة تتناسب مع قيمة الانجاز التاريخى...وتحيا مصر ودايما يارب للامام

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