السيسي مهنئا منتخب ناشئى اليد ببطولة العالم: نموذج للعزيمة والإصرار

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطنى لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء البطولى الرجولى لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفنى، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.