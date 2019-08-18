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السيسى: الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى كان ولا زال من أولويات الدولة

الأحد، 18 أغسطس 2019 10:23 ص
السيسى: الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى كان ولا زال من أولويات الدولة الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى والابتكار، كان ولا زال من أولويات الدولة، وقد أطلقت الدولة عدة مبادرات فى هذا الإطار مثل بنك المعرفة، كما أن هناك بنية تشريعية متكاملة للبحث العلمي والابتكار إلى جانب إنشاء جامعات جديدة فى كافة التخصصات.

وشدد الرئيس فى كلمته باحتفالية عيد العلم بمركز المنارة للمؤتمرات، إن الإنسان المصرى هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات، فرغم كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة ملهمة، ومصر الجديدة تولى اهتماما خاصا بالإنسان المصري ومن ثم كان اعلان عام 2019 عام العلم.

 


السيسي

عيد العلم

مصر

البحث العلمى

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