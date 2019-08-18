السفير الإيراني في لندن: ناقلة النفط أدريان داريا 1 قد تغادر جبل طارق الليلة

رويترز

قال السفير الإيراني لدى بريطانيا، إن من المتوقع أن تغادر ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 التي أصبحت محور مواجهة بين طهران والغرب منطقة جبل طارق البريطانية مساء اليوم الأحد.

وقال السفير حميد بعيدي نجاد على تويتر "مع وصول طاقمي مهندسين متخصصين إلى جبل طارق ... من المتوقع أن تغادر السفينة الليلة".

كانت قوات مشاة البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة قبالة سواحل جبل طارق في يوليو تموز للاشتباه في قيامها بنقل شحنة نفط إلى سوريا الحليف المقرب إلى إيران في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.