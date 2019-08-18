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السعودية تطلق تعديل لقانون يسمح لمن هم أقل من الـ21 عام بالسفر بمفردهم

الأحد، 18 أغسطس 2019 10:41 م
السعودية تطلق تعديل لقانون يسمح لمن هم أقل من الـ21 عام بالسفر بمفردهم اجتماع للحكومة السعودية
كتب: أحمد علوى

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كشفت صحيفة الرياض السعودية عن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء السعودى مؤخراً على أنظمة وثائق السفر عن تعديل الماد 29 والتى تنص على سفر المواطنين لمن هم دون سن 21 سنة أن يكون بموافقة ولى الامر.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن القرار قد يسمح لمدن هم دون الـ21 عام بالسفر دون إذن ولى الأمر فى حالة المتزوجون والمبتعثون للدراسة فى الخارج ولكن بشرط إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم ، إضافة إلى الموظفون المشاركون فى مهام رسمية فى الخارج بموجب خطاب من مراجعهم .

كما شمل القرار تعديل المادة 19 والتى تنص على منح جواز السفر السعودى لكل مواطن بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

 


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