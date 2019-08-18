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الزراعة: 4 لجان لحصر إنتاج محصول الرمان فى 5 محافظات لبدء التصدير

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:52 ص
الزراعة: 4 لجان لحصر إنتاج محصول الرمان فى 5 محافظات لبدء التصدير رمان
كتب ـ عز النوبى

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قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجانا مشكلة من قبل مديريات الزراعة، والإدارة المركزية للحجر الزراعى، والإدارة المركزية للبساتين، وهيئة سلامة الغذاء، موضحًا أن مهام اللجان لتدقيق مساحات وتقدير إنتاجية الرمان فى محافظات "البحيرة، والشرقية، والإسماعيلية وأسيوط"، وأيضا النوبارية لتكويدها ضمن منظومة الصادرات الزراعية المصرية لبدء التصدير.

وأضاف عطا لـ"اليوم السابع "، أن هدف اللجان المشكلة لمحصول الرمان، تدقيق مساحات إنتاجية المحصول بمختلف المحافظات التى تزرع الرمان، وتحديد الإنتاجية الفعلية للفدان وإرسال المعاينات إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، مع تحديد الكميات الصالحة للتصدير.

وأوضح رئيس المحاصيل الزراعية، أن من مهام اللجان أيضا أخذ عينات من الحقول المزروعة بالرمان فى المساحات التى تم حصرها ضمن منظومة التكويد لأغراض التصدير، تمهيدا لتحليلها لتحديد نسبة متبقيات المبيدات المحصول، والتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء باعتبارها الجهة المسئولة عن تداول الغذاء بعد انتهاء مرحلة حصاد الرمان سواء لأغراض الاستهلاك المحلى أو التصدير إلى الخارج، من خلال اعتماد محطات الفرز والتعبئة والمفارش المخصصة لتجميع الإنتاج .

 


محصول الرمان

تصدير الرمان

سلامة الغذاء

المحاصيل البستانية

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