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الزراعة: 2.661 مليون فدان منزرعة بالذرة.. ولجان لتدقيق المساحات

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:15 ص
الزراعة: 2.661 مليون فدان منزرعة بالذرة.. ولجان لتدقيق المساحات الذرة الشامية
كتب عز النوبى

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بدأت مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، تكثيف لجانها على حقول الذرة الشامية لتدقيق المساحات المنزرعة الموسم الحالى، فيما كشف تقرير شئون مديريات الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة من الذرة الشامية لـ 2 مليون و661 ألف فدان، منها 750 ألف فدان منزرعة من الذرة الصفراء.

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية تستأنف عملها من خلال لجان بحصر وتدقيق المساحات المنزرعة من الذرة الشامية وخاصة الصفراء والمتابعة المستمرة للمحصول ومتابعة صرف الأسمدة من الجمعيات للمحصول لزيادة الإنتاج

كان قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، منذ بدء زراعة محصول الذرة كلف مديريات الزراعة بعمل لجان بحقول الذرة للتعريف بالأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى انتاجية عالية، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.

 


الخدمات الزراعية

وزارة الزراعة

مساحات الذرة

الذرة الصفراء

مديريات الزراعة

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