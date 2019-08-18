الزراعة: وفد من طوكيو يزور القاهرة لفتح أسواقها أمام الموالح المصرية

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن هناك وفد من سلطات الحجر الزراعى اليابانى يزور القاهرة ديسمبر المقبل للتعرف على آليات واشتراطات التصدير المتبعة سواء فى المزارع أو محطات التعبئة والفرز تمهيدا لفتح أسواقها لأول مرة أمام صادرات الموالح المصرية.

يأتى ذلك بعد إجراء زيارة من وفد زراعى مصرى لـ" طوكيو " خلال الفترة من 6 إلى 7 الماضيين من الشهر الجارى، برئاسة الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حول التفاوض مع سلطات الحجر الزراعى اليابانى لفتح أسواقها أمام صادرات الموالح.

وأكد العطار فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الزيارة الأخيرة للوفد الزراعى المصرى إلى اليابان شملت زيارة الموانئ والمطارات اليابانية للوقوف على الإجراءات الحجرية التى يقوم بها الجانب اليابانى، موضحا أن الجانب اليابانى يملك نظاما حجريا صارما، وخلال الزيارة أيضا تم عقد لقاء بين الوفدين حول اشتراطات واليات فتح سوق اليابان أمام الموالح المصرية ودراسة إماكنية فتح السوق اليابانية أمام المنتجات الزراعية الأخرى مستقبلا.

وأوضح رئيس الحجر الزراعى، أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى، مشير الى أن المفاوضات شملت الإعداد للاشتراطات الفنية التى تطلبها الأسواق اليابانية لضمان نفاذ الموالح المصرية إلى اليابان، لافتا إلى أنه سيتم التواصل الفنى بشأن اشتراطات تصدير الموالح والتوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية الدولية التى تطلبها السوق اليابانية، خلال زيارة الوفد الزراعى اليابانى إلى مصر فى ديسمبر المقبل .