الزراعة: انتهاء موسم تصدير بطاطس المائدة بإجمالى 700 ألف طن

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن صادرات المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة، يوضح انتهاء موسم تصدير بطاطس المائدة الموسم الحالى، خلال الفترة من 1 يناير الماضى وحتى 15 من شهر أغسطس الحالى.

وأكد العطار، لـ"اليوم السابع"، إن انتهاء موسم صادرات بطاطس المائدة بإجمالى 700 ألف طن، موضحا أن جميع المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة، شهدت ارتفاع ملحوظ فى التصدير، حيث احتلت البطاطس المركز الثانى بعد الموالح فى حجم الصادرات، قائلا: "أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية".

وأوضح العطار، أن جميع الشحنات التى تم تصديرها من بطاطس المائدة الى الاتحاد الاوربى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات مؤكدا: أن الحجر الزراعى منذ بدء تصدير البطاطس حتى نهاية الموسم يتبع جميع الإجراءات المشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة.

وتابع رئيس الحجر الزراعى، أن الحجر الزراعى يقوم بتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية، حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.