الداخلية الأفغانية: 63 قتيلا و182 مصابا فى هجوم انتحارى على حفل زفاف بكابول

رويترز

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انتحاريا استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول مساء أمس السبت، مما أسفر عن مقتل 63 وإصابة 182 آخرين.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، قد قالت أمس، إن قنبلة انفجرت فى حفل عرس بالعاصمة كابول، مساء السبت، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار، الذى وقع فى جناح مخصص للرجال داخل قاعة عرس بغرب العاصمة.

وقال نصرت رحيمى المتحدث باسم الوزارة: "لسوء الحظ أسفر الانفجار عن سقوط ضحايا مدنيين" مشيرا إلى إصابة عشرات.