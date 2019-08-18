الخشت: جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى حصد الجوائز بنسبة 26%

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى جوائز الدولة، حيث حصلت على نحو 26% من الجوائز المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تشهد تطورًا مستمرًا فى كافة المجالات الأكاديمية والبحثية، ما أدى إلى تربعها على عرش الجوائز بين أساتذتها فى مختلف مجالاتها.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة القاهرة على رأس وفد الجامعة فى احتفالية الدولة بعيد العلم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية المصرية لتكريم علماء مصر المتميزين والفائزين بجوائز الدولة.

وأوضح الخشت، أن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة فى اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التى تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة فى الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمى وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تكريم الرئيس للعلماء يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمى، باعتباره من ركائز ومتطلبات تطوير الأمة والنهوض بها والمساهمة فى التنمية المستدامة.