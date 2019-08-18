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التعليم: الهدوء ساد أجواء امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة الدور الثانى

الأحد، 18 أغسطس 2019 04:24 م
التعليم: الهدوء ساد أجواء امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة الدور الثانى طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي طلاب 1334 طالبا / طالبة، ومادة التربية الوطنية بإجمالي طلاب 615 طالب/طالبة، وذلك فى ثاني أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019 داخل 278 لجنة على مستوى الجمهورية.
 
كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "المكفوفين" امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية "الورقة الثانية" بإجمالى 3 طلاب/ طالبات، وفى مادة التربية الوطنية بإجمالى 1 طالب.
 
وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
 
وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لم تتلقى أي ملاحظات.
 
جدير بالذكر أن غدا الأثنين سيؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 27514 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 1 طالب، وفى مادة علم النفس بإجمالي عدد 1 طالب.
 
 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدورالثانى للثانوية العامة

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

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