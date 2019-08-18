"التضامن" تعلن تكليف الدفعة 93 من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة

كتب مدحت وهبة

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعى قرارًا بتكليف الدفعة 93 من خريجى الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه يتم تكليف الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2019 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019.

وأضافت الوزارة، أن الخدمة العامة هى أحد آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعى أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

وأشارت إلى أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتبارًا من 1/9/2019.

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة فى عدد من الوزارات على رأسها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة التأمينات الاجتماعية وجهاز حماية المستهلك من خلال عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وبرنامج أطفال بلا مأوى وقطاعات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين ومبادرة شبابنا بيخدم بلدنا ومجال محو الأمية وتنمية المجتمع بالإضافة إلى خدمات الطفولة.