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الأطفال أصحاب البشرة الداكنة أكثر عرضة للإصابة بالكساح.. اعرف السبب

الأحد، 18 أغسطس 2019 08:00 ص
الأطفال أصحاب البشرة الداكنة أكثر عرضة للإصابة بالكساح.. اعرف السبب الكساح عند الأطفال - أرشيفية
كتبت هند عادل

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الكساح من أخطر الأمراض التى تهدد الأطفال الصغار، وهو يحدث نتيجة لليونة العظام بسبب النقص الحاد فى فيتامين "د" لكونه المسئول عن تعزيز امتصاص الكالسيوم والفوسفور من القناة المعدية، ويؤدي نقص فيتامين "د" إلى صعوبة الحفاظ على المستويات المناسبة للكالسيوم والفوسفور بالعظام وإصابة الطفل بالكساح.

ووفقا لموقع "mayoclinic" فيجب إضافة فيتامين د والكالسيوم إلى النظام الغذائي عند الأطفال كإحدى طرق علاج مرض الكساح ولكن قد يصل خطورة المرض إلى ضرورة إجراء جراحات تصحيحية للعظام المتأثرة بنقص الكالسيوم.

وتشمل أعراض الإصابة بالكساح عند الأطفال تأخر النمو، وجود ألم في العمود الفقري والحوض والساقين بالإضافة إلى ضعف العضلات، كما يؤدى الإصابة بالكساح إلى تشوهات في الهيكل العظمى للطفل، ويؤدى إلى انحناء الأرجل أو التصاق الركبتين، تضخم المعصمين والكاحلين، نتوء عظمة الصدر.

وهناك عدة عوامل تؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الكساح وهى الأطفال أصحاب البشرة الداكنة، حيث لا تتفاعل البشرة الداكنة بنفس القوة مع أشعة الشمس مقارنة بالبشرة فاتحة اللون، مما يؤدى إلى إنتاج مستوى أقل من فيتامين د.

وأيضا عند تعرض الام الحامل لنقص فيتامين د أثناء الحمل قد يتعرض الطفل أيضا لنفس المشكلة، مما يؤدى لإصابته بالكساح.


الكساح

مرض الكساح

اسباب الاصابه بالكساح

اعراض الاصابه بالكساح

اليوم السابع بلس

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