اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الأحد، منها فوز منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ببطولة العالم، وتكريم الرئيس السيسي للعلماء في عيد العلم، وإقالة مارتن لاسارتي من تدريب الأهلى بعد الخسارة من بيراميدز في كأس مصر.





مصر بطل العالم لناشئى اليد للمرة الأولى فى التاريخ بعد الفوز على ألمانيا 32 -28





رئيس الوزراء: تطوير ميدان التحرير ضمن القاهرة التاريخية ومسلة 19 مترا تزينه





الرئيس يكرم علماء مصر فى عيد العلم.. السيسي: حان الوقت ليقوم اقتصادنا على العلم والمعرفة

معهد الأورام يستقبل مرضاه بكامل طاقته.. ورئيس جامعة القاهرة: انتهاء إصلاح وصيانة الأماكن المتضررة





وزارة الصحة تخصص رقم 123 لتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ و16474 لشكاوى المواطنين





استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 697 جنيها وعيار 18 بـ 597 جنيها





الصحة السودانية: 46 قتيلا و97 مصابا حصيلة ضحايا السيول وتضرر 16 ألف أسرة





الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة





الأهلي يقيل لاسارتي.. ويكلف محمد يوسف بتدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى





طارق يحيى يعتذر عن عدم معاونة ميتشو فى الزمالك.. ويشكر الإدارة على الثقة