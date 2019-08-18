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اعرف أسهل الطرق للتخلص من السمنة وأضرارها على العظام من الدكتورة دعاء سهيل

الأحد، 18 أغسطس 2019 05:45 م
اعرف أسهل الطرق للتخلص من السمنة وأضرارها على العظام من الدكتورة دعاء سهيل الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتجميل
تقرير خاص

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عندما يصاب الإنسان بالسمنة المفرطة تتأثر أعضاء الجسم كله، بما في ذلك العظام، فنجد دائمًا مريض السمنة يشكو من عظامه والآلام الشديدة منها، ما يسبب له صعوبة في نزول وزنه بسبب قلة الحركة وعدم قدرته على ممارسة الرياضة.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، تكشف عن طرق بسيطة يستطيع من خلالها مريض السمنة المتضرر من عظامه أن يتخلص من وزنه.

أضرار-للسمنة-على-العظام
3 أضرار للسمنة على العظام

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ"اليوم السابع" أن السمنة بوابة لـ44 مرضًا، وأكثر ما يتأثر بالسمنة هو العظام حيث يصاب مريض السمنة بالخشونة وقد يصل الأمر إلى تركيب مفصل، وهناك من يعيش على المسكنات والتي تسبب الآم في جدار المعدة، وهذا النوع من مرضى السمنة من الصعب أن يمارسوا الرياضة، وللتعامل مع مريض السمنة المتضرر في العظام له طبيعة خاصة.

 

محتويات كورس التخسيس لمريض العظام
محتويات كورس التخسيس لمريض العظام

 

الراسبري بديل للحركة والرياضة
 

وأوضحت أن هذا المريض يجب أن يتناول مجموعة من الحوارق من خلال كورس التخسيس، حيث يعتبر الراسبري كمادة فعالة أعلى أنواع الحوارق، وهو يعتبر بديل للحركة والرياضة، ويجب أن يكون بتركيز 6000 أي ما يعادل 40 ثمرة راسبري، أيضًا يجب أن يحتوي الكورس لهذا المريض على عشب الجرسينيا والذي له فائدتين فهو يحتوي على خلاصة HCA وهو يهاجم إنزيم الياس داخل الجسم وهو المسئول عن تكوين الخلايا الدهنية، والفائدة الثانية انه مانع الشهية.

واستطردت حديثها أنه بالتخلي عن زيادة الوزن سيستطيع مريض العظام التخلص من المسكنات والآلام التي يشعر بها.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

 

للتواصل-دعاء-سهيل (1)
للتواصل دعاء سهيل 

 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 


الدكتورة دعاء سهيل – كورس التخسيس

التخسيس اون لاين – العظام

المفاصل – خشونة المفاصل

الراسبري

الرياضة

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