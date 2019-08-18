ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير حفل زفاف بأفغانستان لـ 68 قتيلا

كابول (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأحد مقتل 68 شخصا وإصابة 182 آخرين فى التفجير الذى استهدف مساء أمس السبت حفل زفاف فى العاصمة كابول.

ونقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية عن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمى، قوله "إنه من بين الضحايا نساء وأطفال".

من جانبها، نفت حركة طالبان أى تورط لها فى التفجير.

يأتى الانفجار تزامنا مع بلوغ الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان المراحل الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأمريكية فى أفغانستان.