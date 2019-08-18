سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 01:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

إقبال من طلاب الثانوية على الكنترولات لاستبدال الشهادات بعد زيادة درجاتهم

الأحد، 18 أغسطس 2019 11:15 ص
إقبال من طلاب الثانوية على الكنترولات لاستبدال الشهادات بعد زيادة درجاتهم كنترولات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
شهدت كنترولات الثانوية العامة على رأسها كنترول مدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب إقبال كبير من جانب الطلاب الذين تم زيادة درجاتهم بعد تظلمهم على نتيجة الدورالأول.
 
وتعمل الكنترولات على استبدال شهادات الطلاب الذين تسلموها عقب إعلان نتيجة الدور الأول بشهادة جديدة تتضمن الزيادة فى الدرجات حيث يقوم الطالب بتسليم الشهادة القديمة قبل حصوله على الحديثة.
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت مد فترة التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 حتي الأربعاء  21 أغسطس 2019، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب. 
 
وأكدت الوزارة أن، إن 16240 طالب وطالبة استفادوا من نتيجة التظلمات وتم زيادة درجاتهم، وذلك من إجمالي 118256 طالب وطالبة تقدموا بتظلم من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 حتى الآن.
 
 

التربية والتعليم

الثانويةالعامة

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

الخشت: جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى حصد الجوائز بنسبة 26%

الخشت: جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى حصد الجوائز بنسبة 26%

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

شاب منشق على قيادات الإخوان الإرهابية: عقولهم شاخت والتخلص منهم ضرورة

شاب منشق على قيادات الإخوان الإرهابية: عقولهم شاخت والتخلص منهم ضرورة

بعد توديع البطولة الثانية.. لاسارتى يكلف الأهلي 2 مليون جنيه شهرياً

بعد توديع البطولة الثانية.. لاسارتى يكلف الأهلي 2 مليون جنيه شهرياً

أكبر شركة سياحية إسبانية فى العالم: الإسبان يفضلون الشواطئ المصرية عن بلدهم

أكبر شركة سياحية إسبانية فى العالم: الإسبان يفضلون الشواطئ المصرية عن بلدهم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم..تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم..تعرف عليها

مصر تحتفل بعلمائها.. كيف أصبح "العلم" ضمن أولويات الرئيس ؟ أطلق مبادرة قومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.. ونواب: اهتمام السيسى بتكريم العلماء وأساتذة الجامعات يؤكد أن البحث العلمى أبرز أولوياته

مصر تحتفل بعلمائها.. كيف أصبح "العلم" ضمن أولويات الرئيس ؟ أطلق مبادرة قومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.. ونواب: اهتمام السيسى بتكريم العلماء وأساتذة الجامعات يؤكد أن البحث العلمى أبرز أولوياته

السيسى: حان الوقت لتحويل اقتصادنا إلى قطاع قائم على العلم والمعرفة

السيسى: حان الوقت لتحويل اقتصادنا إلى قطاع قائم على العلم والمعرفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة