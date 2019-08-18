إقبال من طلاب الثانوية على الكنترولات لاستبدال الشهادات بعد زيادة درجاتهم

كتب محمود طه حسين

شهدت كنترولات الثانوية العامة على رأسها كنترول مدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب إقبال كبير من جانب الطلاب الذين تم زيادة درجاتهم بعد تظلمهم على نتيجة الدورالأول.

وتعمل الكنترولات على استبدال شهادات الطلاب الذين تسلموها عقب إعلان نتيجة الدور الأول بشهادة جديدة تتضمن الزيادة فى الدرجات حيث يقوم الطالب بتسليم الشهادة القديمة قبل حصوله على الحديثة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت مد فترة التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 حتي الأربعاء 21 أغسطس 2019، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب.

وأكدت الوزارة أن، إن 16240 طالب وطالبة استفادوا من نتيجة التظلمات وتم زيادة درجاتهم، وذلك من إجمالي 118256 طالب وطالبة تقدموا بتظلم من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 حتى الآن.