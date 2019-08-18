إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق المنصورة شربين

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق المنصورة شربين بالدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى على طريق شربين المنصورة أمام قرية الحاج خليل.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم استدعاء سيارة الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كلا من سميرة عزام مصطفي 64 سنة،. إسراء محمد غيث 27 سنة، محمد احمد محمد 17 سنة، محمد نجيب محمد سليم 67 سنة، سميرة محمد أحمد 6 سنوات ، محمد على جمال سنة ونصف، وتم نقلهم إلى مستشفي شربين العام لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة.