إدارة الغلاف الجوى الأمريكية: ارتفاع قياسى بدرجات الحرارة فى القطب الشمالى

كتب: أحمد علوى

أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى الأمريكية (NOAA)، عن تسجيل أعلى درجات الحرارة فى التاريخ فى القطب الشمالى 34.8 درجة مئوية فوق الصفر.

وقال موقع Gizmodo، إنه تم تسجيل الدرجة القياسية، فى 26 يوليو بواسطة محطة الأرصاد الجوية السويدية Markusvins، التى تقع على الحافة الجنوبية من الدائرة القطبية الشمالية.

وفقا للإدارة الامريكية (NOAA)، تم كذلك تسجيل رقم قياسى فى درجة حرارة الجو، فى يوليو أيضا فى ألاسكا، وتسبب ذلك بنشوب حرائق فى الغابات وموت جماعى لسمك السلمون.

وبالإضافة إلى ذلك، تسبب ارتفاع درجات الحرارة، باختفاء الطبقة الجليدية من مياه ألاسكا، قبل 6-8 أسابيع من الموعد المعتاد.

وفى فبراير 2018، أشار عالم المناخ، زاك لاب، من جامعة كاليفورنيا فى مدينة "ايرفين" الأمريكية، إلى حدوث ذوبان غير معتاد وغير مألوف فى بحر جرينلاند، وهو ما تسبب برفع متوسط درجة الحرارة فى منطقة القطب الشمالى، فى ذلك الوقت، بمقدار 20 درجة فوق المعدل الطبيعى.