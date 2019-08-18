"أوبن آرمز" ترفض عرض الحكومة الأسبانية باستقبال سفينة مهاجرين بالبحر المتوسط

كتب: أحمد علوى

رفضت منظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية اليوم الأحد عرض إسبانيا باستقبال سفينتها الإنسانية التي تنقل نحو مئة مهاجر في البحر المتوسط، معتبرة أن الوصول للمرفأ الذي اقترحته إسبانيا "غير قابل للتحقيق على الإطلاق".

ووفقا لصحيفة 20 مينوت الفرنسي، قالت لورا لانوزا المتحدثة باسم المنظمة لإذاعة "كوبي" الإسبانية: إن وصول السفينة، المتواجدة حالياً قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، إلى مرفأ ألخثيراس جنوب إسبانيا "غير قابل للتحقيق على الإطلاق"، وذلك بسبب "حالة الطوارئ الإنسانية" على متنها بعد 17 يوماً في البحر.

وكانت الحكومة الإسبانية قد اقترحت استقبال السفينة في ميناء ألخثيراس بعد رفض إيطاليا فتح موانئها لها.

أمام إصرار إيطاليا على سياستها بإغلاق أبوابها في وجه المهاجرين العالقين في عرض البحر، عرضت الحكومة الإسبانية استقبال سفينة المنظمة غير الحكومية "برو آكتيفا أوبن آرمز" التي تنقل مئات المهاجرين في ألخثيراس أقصى جنوب البلاد، ولكن المنظمة رفضت عرض مدريد معتبرةً أن الوصول للمرفأ الذي اقترحته إسبانيا "غير قابل للتحقيق على الإطلاق".