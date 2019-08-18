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أنواع عمليات زراعة عدسات العين متعددة.. الدكتور أحمد المعتصم يوضح

الأحد، 18 أغسطس 2019 01:00 م
أنواع عمليات زراعة عدسات العين متعددة.. الدكتور أحمد المعتصم يوضح الدكتور أحمد المعتصم استشارى تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية
تقرير خاص

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قد يشعر البعض بالقلق من زراعة عدسات العين ولكنها عملية سهلة للغاية وبسيطة ولا خطورة منها على الإطلاق، خاصة مع تطبيق أحدث الأساليب المتطورة في طب العيون، فقط عليك أن تتعرف على أنواع عمليات الزراعة حتى تختار منها ما يناسب حالتك.

هذا ما أكده الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، ويوضح من خلال التقرير التالي أنواع عمليات زراعة العين.

*أنواع عمليات زراعة عدسات العين:
 

و أوضح الدكتورأحمد المعتصم في حديثه لـ "اليوم السابع" إن هناك نوعين من عمليات زراعة عدسات العين فإما إزالة عدسة العين بالكامل وزرع مكانها عدسة جديدة أو زراعة عدسة على عدسة العين دون إزالتها.

انواع عمليات زراعة العدسات
انواع عمليات زراعة العدسات

 

وأشارإلي إنه إذا تركت عدسة العين في مكانها وزرعت فوقها عدسة جديدة فهي تسمى icl، وهي عبارة عن عدسات لينة مثل العدسات اللاصقة التي تضعها العديد من السيدات أعلى القرنية ولكن هذه هي عدسات دائمة توضع داخل العين، وتلك النوع من عمليات زراعة العدسات تناسب من يعاني من قصر النظر الشديد، حيث يتم ترك العدسة البلورية الموجودة في الانسان والتي تساعده على القراءة ويوضع فوقها عدسة أخرى تساعده على النظر طوال عمره.

 

زراعة عدسات فوق عدسة العين vs زراعة عدسات بديلة لعدسة العين
زراعة عدسات فوق عدسة العين vs زراعة عدسات بديلة لعدسة العين

 

*مريض طول النظر الشديد وزراعة العدسات:

 

وأعلن الدكتور أحمد المعتصم إن مريض طول النظر الشديد لا يمكن أن أصحح نظره بالليزك لذا يجب عمل زرع عدسة عن طريق إزالة عدسة العين ووضع عدسة أخرى وتلك العملية أشبه بعملية المياه البيضاء، مشيراً إلي إن أنواع العدسات التي يتم وضعها في تلك الحالة هي عدسات المالتي فوكال أو التراي فوكال ومن خلالها يستطيع الانسان أن يرى من بعيد ومن قريب بشكل جيد.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض العيون وتصحيح الابصار،  يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد المعتصم عبر "فيس بوك":

 

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للتواصل-احمد-المعتصم
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البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 

 


الدكتور أحمد المعتصم – المياه البيضاء

تصحيح الإبصار

القرنية المخروطية – الليزك

زراعة عدسات العين

العدسات اللاصقة – القرنية

طول النظر

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