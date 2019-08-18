أكبر شركة سياحية إسبانية فى العالم: الإسبان يفضلون الشواطئ المصرية عن بلدهم

كتبت فاطمة شوقى

كشفت مجموعة "TUI "، أكبر شركة رحلات سياحية فى العالم عن تأخيرات فى حجوزات العملاء ، خلال الربع الثالث من العام الجارى، للشواطئ الإسبانية وأصبحوا يفضلون مصر كوجهة سياحية بسبب شواطئها وشمسها.

ووفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية فإنه فى الوقت الذى تنخفض فيه نسبة السياحة الإسبانية ، ترتفع فيه السياحة المصرية بشكل ملحوظ، بعد أن أكدت جميع المصادر أن مصر بلد آمن على السياح.

وأكدت الصحيفة أن مصر تمكنت من العودة إلى حالة الاستقرار ما أدى إلى استعادة الزوار الأجانب، بالإضافة إلى أسعارها المخفضة التى تجعل السياح الإسبان يفضلونها عن غيرها.

ووفقا لخوسيه لويس زوريدا، نائب رئيس شركة "إكسلتور" الإسبانية السياحية فإن 60% من السياح الاسبان يفضلون "الشاطئ والشمس" ولذلك فهم يفضلون مصر التى لديها شواطئ على البحر المتوسط ، مثل الاسكندرية ومرسى مطروح وآخرى على البحر الاحمر مثل شرم الشيخ والغردقة.